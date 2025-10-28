Власти Соликамска объявили о реставрации особняка XIX века

В Соликамске Пермского края начались работы по реставрации здания, построенного в 1863 году. Ранее здесь размещалась земская управа, а сейчас находится детская школа искусств, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные мэрии.

Специалисты займутся восстановлением объекта культурного наследия регионального значения «Управа земская». По информации местных властей, особое внимание строители сосредоточат на обновлении деревянной пристройки строения, укреплении фасадной части, восстановлении декоративных деталей фасада, а также на замене кровельного покрытия и реконструкции оконных проемов.

Предполагается, что образовательное учреждение вновь откроет двери уже в 2026 году, добавил RT.