Власти Пермского края анонсировали объединение мечети на Осинской и дома Лихачевых в одну охранную зону

Эксперты одобрили проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения — мечети на Осинской улице и дома купцов Лихачевых на улице Окулова. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на пресс-службу госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

По мнению специалистов, проектируемая территория охватывает два городских квартала — 5 и 33, часть улиц Окулова и Монастырская, а также мост через Каму. Отмечается, что общая планировка соответствует регулярному принципу, утвержденному генеральным планом 1782 года.

Комиссия пришла к выводу, что проект полностью соответствует требованиям российского законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.