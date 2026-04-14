Власти Москвы объявили о проведении литературного квеста в рамках акции «Библионочь»

В рамках ежегодной акции «Библионочь» москвичам предложат пройти литературный квест через мобильное приложение «Мой ID». О предстоящем событии сообщила «Москва 24» со ссылкой на департамент информационных технологий города.

Интерактивная игра начнется 18 апреля. Для участия необходимо загрузить приложение «Мой ID» на свой смартфон и авторизоваться через учетную запись на портале mos.ru.

Участникам предстоит посетить Центральную молодежную библиотеку № 122 имени А. Грина на Волочаевской улице и Центральную универсальную научную библиотеку имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице. Задача — найти и отсканировать шесть специальных QR-кодов, по три в каждой библиотеке. При успешном сканировании игроки получат информацию о литературной локации, интересные факты и задания.