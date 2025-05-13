Власти Ленобласти заявили о восстановлении ворот из доспехов врагов Петра I

В Ленинградской области завершилась реставрация уникальных исторических ворот XVIII столетия, выполненных из металла, некогда входившего в состав трофейных доспехов врагов Петра I. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на данные губернатора региона Александр Дрозденко.
Ворота изготовлены из остатков доспехов шведских воинов, которые Петр Великий распорядился переработать в украшение ворот крепости Корелы. Использованные металлические латы были сплющены и прикреплены к деревянным створкам.
Специалисты международного реставрационного центра села Рождествено провели восстановление памятника, сохранив оригинальную металлическую поверхность и укрепив деревянные конструкции ворот. Металл очистили от ржавчины и покрыли специальными веществами, защищающими его от разрушения.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте