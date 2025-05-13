Власти Ленобласти заявили о восстановлении ворот из доспехов врагов Петра I

В Ленинградской области завершилась реставрация уникальных исторических ворот XVIII столетия, выполненных из металла, некогда входившего в состав трофейных доспехов врагов Петра I. Об этом сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на данные губернатора региона Александр Дрозденко.

Ворота изготовлены из остатков доспехов шведских воинов, которые Петр Великий распорядился переработать в украшение ворот крепости Корелы. Использованные металлические латы были сплющены и прикреплены к деревянным створкам.

Специалисты международного реставрационного центра села Рождествено провели восстановление памятника, сохранив оригинальную металлическую поверхность и укрепив деревянные конструкции ворот. Металл очистили от ржавчины и покрыли специальными веществами, защищающими его от разрушения.