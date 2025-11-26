Власти Челябинска заявили о желании создать музей в Металлургическом районе

В Металлургическом районе Челябинска могут построить музей в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Инициатива принадлежит городским властям, которые хотят порекомендовать будущему застройщику сохранить одно из зданий и организовать в нем выставочное пространство.

«Дадим инвестору рекомендации, чтобы он оставил одно здание и сделал в нем музей, который будет вписан в проект строительства», — пояснил мэр города Алексей Лошкин.

Проект предусматривает застройку участка площадью 27,3 тысячи квадратных метров в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева.