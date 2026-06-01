Владелица хоррор-квеста Царская рассказала, что хоррор-перформансы помогают отвлечься от повседневных забот

Владелица хоррор-квеста Юлия Царская в интервью NEWS.ru рассказала, что такие мероприятия популярны из-за стремления людей испытать яркие эмоции. По ее мнению, хоррор-перформансы помогают отвлечься от повседневных забот и проверить свою смелость.

За последние годы формат хоррор-квестов не только не потерял актуальности, но и стал качественнее и эмоциональнее. Посетители ищут не просто загадки, а незабываемые впечатления и опыт, который сложно получить в обычной жизни.

Царская подчеркнула, что современные хоррор-перформансы — это комплексные представления, сочетающие элементы театра, кино и аттракциона. Люди приходят на такие мероприятия, чтобы получить дозу адреналина и испытать эмоциональный подъем.

«Мы живем в мире, где все стало слишком цифровым. Перформанс дает возможность полностью выключиться из повседневности и оказаться в ощущениях „здесь и сейчас“», — заключила Царская.