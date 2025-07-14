VK Fest завершит свой тур 19-20 июля в «Лужниках»

Финальный тур VK Fest пройдет 19 и 20 июля в «Лужниках» в Москве. Посетители фестиваля впервые увидят шоу синей дорожки вживую, сообщили организаторы.

На музыкальных сценах со своими хитами выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова, Клава Кока, Джиган, Элджей, «Комната культуры» и десятки других известных артистов.

Фестивальная площадка откроется для зрителей в 11:00. Программа будет длиться с 12:00 до 23:00 19 и 20 июля.

В пространстве инфлюенсеров пройдут встречи, автограф-сессии и челленджи. Ведущими сцены инфлюенсеров станут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, Ксения Бородина и Леон Кемстач.

А в VK Лектории состоятся дискуссии с экспертами. Разные активности организуют в зонах «Технологии», «Видеоигры», «Дети», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и на партнерских площадках.

Также гостей VK Fest ждут мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные баттлы и интерактивные игры.