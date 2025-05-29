VK Fest выпустил серию уникальных билетов с рисунками современных художников
В Москве, Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске появились эксклюзивные билеты на VK Fest. Их создали известные местные художники: Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин. Каждый город получил уникальный дизайн, отражающий местный колорит.
Купить билеты можно на сайте VK Fest с 29 мая по 13 июня. Цена осталась прежней, но количество ограничено.
Художник, дизайнер и креативный визионер Эрик Мусин создал визуальное оформление для VK Fest в Москве. Его стиль отличается аскетичным минимализмом, а проекты направлены на популяризацию искусства и продвижение осознанности через креативные решения.
На фестиваль в Петербурге можно приобрести билеты с произведениями мультимедийной художницы Маши Богатовой. В своих работах она использует визуальные метафоры уюта и интимности, чтобы передать моменты из личной жизни.
Билеты для VK Fest в Сириусе создал Антон Логос — художник, фотограф и сооснователь культурного объединения ЧЭЗМ. Он работает в стиле примитивизма, используя абстракции. Вместо кистей Антон предпочитает губки и пластиковые карты.
На лимитированных билетах Казани — работа художницы Гузели Гариповой. Она специализируется на графике, настенной живописи, книжной и сценической иллюстрации. В своих проектах Гузель исследует национальную культуру, литературное наследие и современные визуальные формы.
Билеты в Челябинске украсили работы Вити Повезло, художника, известного своим наивным стилем. Его творчество раскрывает взрослый мир через призму детского восприятия, делая сложные идеи доступными и увлекательными. Благодаря его искусству, привычные вещи предстают в новом, вдохновляющем свете.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что фестиваль давно вышел за рамки музыкального события.
Мы создаем пространство, где соединяются культура, вдохновение и люди. Эксклюзивная серия билетов стала частью этой идеи: фестиваль начинается с первого касания, с эстетики и смысла. Мы в восторге от того, каких сильных и самобытных художников объединила эта коллаборация!
Зоя Новикова
руководитель VK Fest
Каждый город фестиваля обрел уникальный визуальный образ и стиль. Это художественная серия, ограниченная по количеству, что делает ее особенно ценной. Такой билет хочется оставить как память о лете, искусстве и энергии фестиваля.
При покупке билета из ограниченной серии гости получат стильную цифровую обложку для страницы «ВКонтакте». Владельцы билетов смогут принять участие в розыгрыше уникальной картины от художника. Розыгрыши состоятся 16 июня на официальных страницах художников «ВКонтакте». Имена победителей определит рандомайзер, и в тот же день их объявят. Правила доступны на сайте фестиваля.