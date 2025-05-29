VK Fest выпустил серию уникальных билетов с рисунками современных художников

В Москве, Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске появились эксклюзивные билеты на VK Fest. Их создали известные местные художники: Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин. Каждый город получил уникальный дизайн, отражающий местный колорит.

Купить билеты можно на сайте VK Fest с 29 мая по 13 июня. Цена осталась прежней, но количество ограничено.

Художник, дизайнер и креативный визионер Эрик Мусин создал визуальное оформление для VK Fest в Москве. Его стиль отличается аскетичным минимализмом, а проекты направлены на популяризацию искусства и продвижение осознанности через креативные решения.

На фестиваль в Петербурге можно приобрести билеты с произведениями мультимедийной художницы Маши Богатовой. В своих работах она использует визуальные метафоры уюта и интимности, чтобы передать моменты из личной жизни.