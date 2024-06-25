Вице-губернатор Петербурга Пиотровский возложил венок на могилу поэтессы Ахматовой

В Петербурге прошли памятные мероприятия, приуроченные к 135-летию со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

В частности, члены Союза писателей встретились на даче поэтессы в Комарово. Сама Ахматова похоронена там же, в Курортном районе. Цветы на ее могилу возложил и вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Трогательная. Прямолинейная. Тонко чувствующая. С детства ее стихи были для меня источником вдохновения и мудрости», — отметил он.

Напомним, каждый год на даче Ахматовой в Комарово проводят экскурсию и памятную акцию с чтением стихов поэтессы.