Вице-губернатор Петербурга Пиотровский возложил венок на могилу поэтессы Ахматовой
В Петербурге прошли памятные мероприятия, приуроченные к 135-летию со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В частности, члены Союза писателей встретились на даче поэтессы в Комарово. Сама Ахматова похоронена там же, в Курортном районе. Цветы на ее могилу возложил и вице-губернатор Борис Пиотровский.
«Трогательная. Прямолинейная. Тонко чувствующая. С детства ее стихи были для меня источником вдохновения и мудрости», — отметил он.
Напомним, каждый год на даче Ахматовой в Комарово проводят экскурсию и памятную акцию с чтением стихов поэтессы.
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