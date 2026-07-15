Вице-губернатор Петербурга Пиотровский анонсировал реставрацию скульптур Диоскуров у «Манежа»

Скульптуры Диоскуров у центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге будут отреставрированы без демонтажа до конца 2026 года. Об этом сообщил Rosbalt.ru со ссылкой на данные вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Все реставрационные работы выполнят непосредственно на исторических постаментах. Специалисты очистят мрамор от загрязнений, которые появились из-за атмосферных и техногенных факторов, а также укрепят структуру камня.

На завершающем этапе скульптуры обработают защитными составами для снижения воздействия окружающей среды и продления сохранности памятников, добавил RT.