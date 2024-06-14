Вход в культурные учреждения предложили сделать бесплатным для бойцов СВО

Участникам спецоперации и членам их семей могут обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры за счет самих организаций. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, вопрос обсуждают в администрации президента. Переговоры идут с Минкультом и фондом «Защитники Отечества». Инициатива стала следствием поручения президента России Владимира Путина по расширению действия программы «Пушкинская карта», отметили собеседники издания.

Участники рынка, с которыми пообщались журналисты, считают, что льгота будет распространяться на 5-7% аудитории, так что учреждения могут терять до 1,2 миллиарда рублей в год.

В Минкультуры отметили, что решение пока не принималось, и не дали других комментариев по этой теме.

Программу «Пушкинская карта» запустили в 2021 году. Школьники и студенты — обладатели такой карты могут ходить на некоторые культурные мероприятия и в учреждения культуры за счет государства.