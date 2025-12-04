Ведущая 360.ru Михейчик получила грамоту главы СВР за фильм о военном летчике

Почетную грамоту получила автор и ведущая 360.ru Маруся Михейчик от руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина за фильм о военном летчике Николае Можееве «Повелитель стихии» .

При работе над фильмом Служба внешней разведки России открыла автору доступ к архивным материалам.

Журналист получила грамоту «За большой личный вклад в укрепление и развитие взаимодействия СВР России» с подписью руководителя ведомства Сергея Нарышкина.

Премьера фильма «Повелитель стихии» о военном летчике Николае Можееве прошла на всех площадках 360.ru в годовщину начала Курской битвы.

Во время Великой Отечественной войны герой картины провел 68 успешных боевых вылетов. Он принимал участие в воздушных боях с превосходящими силами противника и сбил большое количество вражеских самолетов, а также бил по наземным войскам противника.