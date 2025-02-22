«Вечна грязь». Прохор Шаляпин резко и стихами отчитал жену Петросяна

Супруга российского комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухнова, посмеялась над поддельными сумками жительниц Москвы. На это резко отреагировал певец Прохор Шаляпин в интервью, которое вышло на YouTube-канале журналистки Лилло.

Татьяна Брухнова ранее в своем блоге заявила, что встретила в одном из столичных ресторанах сразу трех москвичек с фейковыми сумками Birkin. Жена юмориста заявила, что не понимает, зачем девушки носят «откровенную паль».

«Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь», — отреагировал на это Прохор Шаляпин.

Шаляпин не в первый раз критикует представителей российского шоу-бизнеса. Летом 2024 года артист обвинял в лицемерии Аллу Пугачеву.