В российской столице завершился XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Зрители горячо приветствовали все группы, выражая им свою поддержку, передала « Вечерняя Москва ».

В мероприятии приняли участие музыкальные коллективы из Белоруссии, Зимбабве, Италии, Казахстана, Монголии, ОАЭ, Сербии и других стран. «Вечерняя Москва», являясь постоянным информационным партнером фестиваля, подготовила для посетителей особый сюрприз.

На закрытии фестиваля 31 августа гости получили специальный выпуск газеты — «Москва-878», приуроченный ко Дню города. Глянцевый номер знакомит читателей с ключевыми городскими проектами, направленными на улучшение жизни в столице.