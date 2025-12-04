«Вечерняя Москва» получила награды престижного конкурса «Информируем из первых рук»
В среду, 3 декабря, в правительстве Москвы состоялась церемония награждения участников ежегодного конкурса журналистов «Информируем из первых рук». Победителями стали сотрудники «Вечерней Москвы».
Так, деловая редакция взяла премии в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы «Защищать, спасать, гордиться» и «Лучшее СМИ в освещении темы «Город для жизни. Город будущего».
Два фоторепортера издания отметились лучшими работами о столице. Также выделили проект «Московского журнала» и цикл материалов газеты «Восточный округ».
Первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Александр Найданов подчеркнул важность роли прессы в формировании позитивного имиджа столицы.