Варшавер поддержал кадровые изменения в «Ленкоме»

Президент Московского Государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с kp.ru высказался о ситуации после нововведений в театре, подчеркнув, что он полностью поддерживает кадровые изменения.

Варшавер прокомментировал слухи, распространившиеся в СМИ, о его отношении к изменениям в театре, подчеркнув, что информация была недостоверной. Он счел необходимым прояснить ситуацию.

«Я поддерживаю принятые департаментом кадровые решения. Никуда не ухожу из «Ленкома» и продолжаю заниматься его работой уже в новом статусе», — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что как человек, отдавший театру многие годы своей жизни, заинтересован в его дальнейшем развитии и выходе на новый уровень. Новые руководители театра — молодые и талантливые люди, имеющие опыт управления городскими театрами, пояснил президент театра.