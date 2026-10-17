Валдай впервые примет спектакли фестиваля Достоевского

Валдай впервые станет одной из площадок Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

Юбилейный, 30-й фестиваль пройдет с 29 октября по 2 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае. По словам главы региона, расширение географии позволит шире представить культурные традиции Новгородской земли.

«Фестиваль Достоевского отмечает 30-летие расширением географии: впервые спектакли примет старинный город Валдай. Это возможность еще шире представить богатство Новгородской земли — региона с уникальными традициями и особой атмосферой», — отметил Дронов.

В Валдае оба показа пройдут в киноконцертном зале «Мечта». 30 октября «Мамин театр» представит «Каштанку» в постановке Владимира Витана, а 1 ноября зрители увидят комедию Антона Чехова «Предложение» в интерпретации южнокорейского режиссера Сон Ун Джина.

В Старой Руссе покажут четыре спектакля основной программы. 29 октября в центре культуры «Русич» представят «12 непридуманных историй» режиссера Аллы Митрофановой по материалам журнала «Фома». В тот же день в Доме-музее Достоевского Театр сторителлинга Константина Кожевникова сыграет «Записки юного врача» по рассказам Михаила Булгакова.

31 октября в «Русиче» выступит Русский драматический театр имени Достоевского из казахстанского Семея со спектаклем «Преступление и наказание» режиссера Рачи Махатаева. 1 ноября «Кстати театр» покажет постановку «Три» Екатерины Половцевой, посвященную событиям до и после действия чеховских «Трех сестер». В прошлом году этот коллектив победил в конкурсе «Перспектива».