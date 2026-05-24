В Вологде воскрешают старинные рецепты по книгам в рамках освоения регионального «Гастрокода»

В Вологодской области продолжается активное освоение регионального «Гастрокода», направленного на возрождение забытых рецептов местной кухни. Одним из таких блюд стала похлебка из репы, которая столетия назад была основой крестьянского рациона на Русском Севере, сообщил сайт RuNews24 .

Проект «Гастрокод» помогает заведениям общепита готовить аутентичные блюда вологодской кухни. К нему уже присоединились более 50 ресторанов и кафе, которые отмечены специальным знаком — кружевной «птицей счастья».

В Вологде уже появились тематические пространства, где подают блюда, характерные для региона. Например, в «Чайном домике» в Детском парке можно попробовать вологодские шанежки с разнообразными начинками. А ресторан «Мед и масло», ранее известный как «Мама миа», теперь специализируется на русской кухне и предлагает череповецкие щи, черную икру и даже конфеты из сала.

Особое внимание рестораторы уделяют блюдам, описанным писателями-деревенщиками. Например, похлебка из репы, которую Василий Белов упоминал как основу крестьянского стола, стала одним из таких блюд.

Рестораторы все чаще обращаются к литературе в поисках забытых вкусов. Произведения писателей-деревенщиков стали настоящей энциклопедией северной кухни. Кроме того, источником вдохновения становятся старинные кулинарные книги и хозяйственные записи.

Возрождение старинных рецептов — это часть большой работы по сохранению культурной идентичности региона. Писатели-деревенщики, которые когда-то записывали эти рецепты, сегодня становятся главными соавторами кулинарного возрождения.