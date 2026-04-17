В уникальном Музее истории мироздания под Истрой ускорили мобильный интернет

Музей истории мироздания собрал под своей крышей большую коллекцию уникальных экспонатов, включая метеориты с Луны и Марса. Чтобы посетителям было комфортнее делиться фото и видео в соцсетях, инженеры МегаФона развернули на территории музея телеком-инфраструктуру с поддержкой широкого спектра диапазонов.

Теперь здесь стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных как внутри здания, так и на прилегающей территории. Это дает новые возможности и самому музею — скоростное подключение к мобильному интернету позволит, в частности, проводить интерактивные экскурсии. Благодаря технологии VoLTE соединение устанавливается почти мгновенно, а звук остается чистым даже при высокой нагрузке на сеть.

«Ежегодно музей посещают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с», — рассказал директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.