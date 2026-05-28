В Царском Селе откроют Китайский зал после реставрации

В музее-заповеднике «Царское Село» для посетителей откроется Китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца после завершения реставрационных работ. Торжественное открытие запланировано на 3 июня, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Гости смогут увидеть воссозданную отделку самого большого интерьера личной половины Екатерины II, великолепное убранство которого было утрачено во время Великой Отечественной войны.

Многолетняя реставрация знаковых интерьеров Екатерининского дворца, пострадавших в годы войны, близится к завершению. Проект «Екатерина II. Личное пространство» стартовал в 2019 году, и за это время были воссозданы восемь уникальных интерьеров. В декабре 2024 года личные комнаты императрицы были открыты для посетителей.

Парадный Китайский зал — самый большой из восстановленных залов Зубовского флигеля. Специалисты из России и Китая воссоздали 155 лаковых панно в традиционной технике и материалах. Российские реставраторы изготовили рамы, выполнили монтаж панно и воссоздали люстры XIX века в стиле шинуазри.