В Театре имени Моссовета открыли 102-й сезон

Театр имени Моссовета торжественно открыл новый, 102-й сезон. В нем запланировали девять премьер и семь специальных проектов.

Первым спектаклем в сезоне стала «Пиковая дама» в постановке Игоря Яцко с Валентиной Талызиной и Станиславом Бондаренко в главных ролях.

Художественный руководитель театра Евгений Марчелли рассказал, какие постановки впервые сыграют на сцене в новом сезоне. По его словам, планируются спектакль «Сны городничего» Павла Пархоменко по мотивам произведений Николая Гоголя, «Чайка» и «Макбет» в постановке Андрея Кончаловского, спектакль по «Нашествию» Леонида Леонова, который собираются показать ко Дню Победы, и режиссерская работа самого Марчелли.

«Это очень большой, серьезный сезон. Я надеюсь, что он вызовет интерес у зрителя», — подытожил худрук.

Кроме того, в театре возобновили вручение премии имени его многолетнего руководителя Юрия Завадского. Среди лауреатов — Евгений Стеблов, Елена Валюшкина, Ольга Остроумова и другие. Гости театра отныне смогут посетить и мемориальный кабинет великого режиссера, где собрали подлинный стол, макеты декораций и письменные принадлежности.