В Татарстане насчитали более 17,5 тысячи культурных волонтеров

На начало ноября в Татарстане зарегистрировано свыше 17,5 тысячи волонтеров в сфере культуры. Согласно информации с платформы «Добро.рф», в регионе 1274 организации занимаются проектами в области культуры и искусства, сообщил ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РТ.

За III квартал волонтеры культуры реализовали 435 проектов и совершили более 3,2 тысячи добрых дел, потратив на это 2,8 миллиона часов, написал RT.

Программа «Волонтеры культуры» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул: «Поддержка волонтерского движения в сфере культуры и реализация социально-творческих проектов остаются одними из ключевых приоритетов ведомства».