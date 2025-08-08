В Санкт-Петербурге выделили 250 млн рублей субсидии для кинопроизводства в 2025 году

Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление о предоставлении субсидий организациям кинематографии в 2025 году. Постановление регламентирует порядок выделения средств из городского бюджета, написала gazeta.spb.ru .

В 2025 году на поддержку кинопроизводства на территории Санкт-Петербурга будет выделено 250 миллионов рублей. Российские кинокомпании смогут получить финансовую помощь на создание национальных фильмов.

Ожидается, что поддержка позволит создать более 40 новых кинокартин. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе юридическим лицам, для которых производство фильмов является основным видом деятельности, за исключением государственных и муниципальных учреждений.

Пресс-служба Смольного сообщает, что это будет способствовать развитию кинематографического потенциала Санкт-Петербурга и укреплению его роли как культурной столицы России.