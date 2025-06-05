В Санкт-Петербурге ушел из жизни актер Константин Шелестун

В среду, 4 июня, в Петербурге не стало известного артиста Небольшого драматического театра Константина Шелестуна. Информацию подтвердили представители культурного учреждения, написал «Петербургский дневник» .

Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, он начал свою карьеру под руководством Льва Эренбурга. Дебютной работой стала роль в постановке «На дне».

Среди наиболее запоминающихся образов, созданных Шелестуном, — персонажи в спектаклях «Ивановъ», «Три сестры», «Братья Карамазовы» и «Господа проклятые». Одной из последних его ролей был доктор Диафуарус в «Мнимом больном».

Помимо театра, Константин активно снимался в кино и на телевидении, где его второплановые герои часто затмевали главных. Несмотря на успех в кинематографе, он всегда оставался верен сцене.

Многие годы Шелестун посвятил педагогике, обучая молодых актеров в мастерской Льва Эренбурга при РГИСИ. Он воспитал не одно поколение артистов, с которыми нередко выходил на подмостки НДТ.