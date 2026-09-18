В Санкт-Петербурге изменили проект воссоздания дачи Гербель

В Санкт-Петербурге обновлен проект воссоздания дачи Гербель. По сравнению с версией 2021 года внесены значительные изменения, пишет «Деловой Петербург» .

Теперь конструктивная схема здания будет полностью бескаркас металлической конструкции, что больше соответствует историческому облику. Также проект привели в соответствие с новым предметом охраны.

Отметим, что в новом акте историко-культурной экспертизы не указывается будущее назначение постройки. Ранее оно было определено как индивидуальный жилой дом.