В Санкт-Петербурге изменили проект воссоздания дачи Гербель
В Санкт-Петербурге обновлен проект воссоздания дачи Гербель. По сравнению с версией 2021 года внесены значительные изменения, пишет «Деловой Петербург».
Теперь конструктивная схема здания будет полностью бескаркас металлической конструкции, что больше соответствует историческому облику. Также проект привели в соответствие с новым предметом охраны.
Отметим, что в новом акте историко-культурной экспертизы не указывается будущее назначение постройки. Ранее оно было определено как индивидуальный жилой дом.