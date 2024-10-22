В Салехарде анонсировали ремонт и закупку нового оборудования в музей имени Шемановского

Обновление музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского в Салехарде обойдется в 16 миллионов рублей. О модернизации учреждения сообщает URA.RU со ссылкой на представителей департамента культуры ЯНАО.
Отмечается, что в здании проведут ремонт и закупят новое оборудование, которое позволит проводить в музее мультимедийные выставки. Учреждение оснастят новыми экранами и установят интерактивное освещение, пишет RT.
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