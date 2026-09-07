В России могут отменить предсеансовый показ зарубежных новинок в кинотеатрах

Показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения в России может прекратиться. Об этом сообщил ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«В России завершается практика предсеансового обслуживания», — сказал он.

Воронков сообщил также, что премьерные показы фильмов «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» не запланированы в России в конце 2026 — начале 2027 года. Если прокатчикам удастся договорится с американскими партнерами, то ленты выйдут не раньше апреля.

Российские кинотеатры начали практиковать предсеансовое обслуживание в 2022 году после прекращения сотрудничества с киностудиями Warner Bros., Universal Pictures, Disney, Sony и Paramount. Перед заявленной в афише короткометражкой показывали зарубежный блокбастер, не получивший прокатного удостоверения.