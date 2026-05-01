В Петропавловской крепости пройдет фестиваль песчаных скульптур

Пресс-служба Музея истории Петербурга сообщила, что 30 апреля в Петропавловской крепости начнется фестиваль песчаных скульптур. В 2026 году в мероприятии примут участие скульпторы из России, Белоруссии и Армении. Девиз фестиваля — «Восторг творчества», написал «Петербургский дневник».
Как отметили в музее, экспозиция объединит разные виды искусства: литературу, музыку, кино, мифы и сказки. Посетители увидят образы Петербурга, фантазийные вселенные и литературные мотивы — от архитектурных ансамблей до летающих кораблей.
Для юных гостей подготовлена огромная песочница с игрушками, а для их родителей — уютная зона отдыха.
