В Петербурге завершился XI сезон фестиваля «Ленинградские мосты»

В Санкт-Петербурге подошел к концу одиннадцатый музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». За три дня набережные и переправы превратились в главные концертные площадки города, где звучали рок, джаз и фолк, сообщил Piter.TV .

Сценами для более чем 30 артистов стали Банковский, Мучной, Мало-Конюшенный мосты, а также Кронверкская куртина Петропавловской крепости. В этом году программа объединила известных музыкантов и победителей открытого молодежного конкурса-отбора. Фестиваль прошел в рамках Года петербургской культуры при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

За три дня мероприятие посетили около 400 тысяч зрителей. Традиционно вход на площадку оставался свободным — организаторы придерживаются принципа, что искусство должно быть доступным. Проходящий с 2016 года проект окончательно закрепил за собой статус одной из главных летних традиций Северной столицы.