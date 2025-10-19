В Петербурге завершили благоустройство Федоровского сквера

Сквер на Дунайском проспекте в Северной столице, получивший название Федоровский, открыли после благоустройства. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Проект отличается наличием беговых дорожек, детских и спортивных площадок. До конца года будут завершены работы по наружному освещению, а также запланированы посадки новых деревьев и кустарников.

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов подчеркнул, что открытие сквера — шаг к выполнению распоряжения губернатора Петербурга Александра Беглова по озеленению территории.