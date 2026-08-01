В Петербурге в усадьбе Демидовых завершили первый этап реставрации

Реставраторы закончили первый этап восстановления усадьбы Демидовых в Петербурге. Работы продолжаются в Кегельбане и флигелях главного дома, сообщает «Петроград» .

В Восточном флигеле Главного дома специалисты отремонтировали аварийные перекрытия и известняковую лестницу. Они также восстановили отделку и смонтировали новые инженерные коммуникации, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Главному зданию усадьбы в переулке Гривцова вернули световой фонарь, который находился на третьем этаже исторического особняка. Реставраторы продолжают возвращать комплексу первоначальный облик.

Работы идут также в «Кегельбане» и «Флигелях главного дома». Специалисты восстановят кирпичную кладку, вентиляцию, дымовые трубы, лепнину и чугунную террасу.

Усадьба перешла во владение горнопромышленников Демидовых в 1755 году. Каменный дом и сад с павильонами на участке у Мойки строили с 1756 по 1759 год. Историки предполагают, что проект мог разработать архитектор Савва Чевакинский.