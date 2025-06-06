В Петербурге пройдет 24-й музыкальный фестиваль STEREOLETO

В общественном пространстве «Севкабель Порт» 13 и 14 июня пройдет 24-й международный фестиваль STEREOLETO. Мероприятие представит три сцены и более 30 исполнителей, среди которых культовая группа «КИНО», певица Елка, «Мегаполис» и «Комната культуры». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Программа включает рок, серф, нойз, джаз, электронику, неофолк и другие направления. Участниками фестиваля станут коллективы «Нет, ты что», Settlers, «Нейромонах Феофан», «Золотые зубы», «Деревянные киты», Passmurny, «Черный государь», «ДЕЛО», Terelya и многие другие.

В этом году фестиваль посвятят память Майку Науменко — лидеру группы «Зоопарк», которому исполнилось бы 70 лет. Запланирована специальная программа «Песни Майка» от Николая Фоменко и «Гарин и Гиперболоиды», а также выступления артистов с композициями «Зоопарка». Кроме того, будет работать экспозиция, посвященная легендарной группе.