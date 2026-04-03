В Петербурге представили масштабную выставку работ Петра Кончаловского

В корпусе Бенуа Русского музея открылась крупная выставка, посвященная 150-летию художника Петра Кончаловского. На экспозиции представлено около 170 его произведений, которые собраны из двух десятков музеев страны и семи частных коллекций, написал «Петербургский дневник» .

Среди работ — пейзажи, натюрморты, портреты, рисунки, акварели и живописные полотна. Экспозиция охватывает все периоды творчества «русского Ван Гога» — от раннего авангарда до реализма.

Особое внимание привлекает масштабная работа «Семейный портрет на фоне китайского панно», которая словно иллюстрирует генеалогическое древо художника. На картине Петр Кончаловский изобразил свою семью на отдыхе в Италии.

Также на выставке представлены «Автопортрет в сером» и «Матадор» — одна из самых известных работ живописца, в которой он, как считается, выплеснул свой испанский темперамент.

«Автопортрет в сером» был написан в тот же год, когда Кончаловский основал «Бубновый валет» — крупнейшее сообщество художников раннего авангарда.

По залам Русского музея вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой гуляют правнуки живописца — Артем, Анна и Надежда Михалковы.

«Честно сказать, я не хожу и не думаю, что это мой родственник, а я — потомок. Я просто хожу и радуюсь от того, что есть такая возможность посмотреть, увидеть», — поделилась правнучка художника, актриса Надежда Михалкова.

Выставка будет работать до начала сентября.