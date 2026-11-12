В Петербурге памятными акциями отметили 205-летие Федора Достоевского
Серию мемориальных акций организовали в Санкт-Петербурге по случаю 205-летия со дня рождения Федора Достоевского, передает Piter.TV.
У места захоронения классика в Александро-Невской лавре после заупокойной литии возложили цветы к монументу в Некрополе мастеров искусств. Панихиду по писателю также провели во Владимирском соборе, прихожанином которого он являлся при жизни.
В музее автора для гостей устроили день открытых дверей с бесплатными экскурсиями по его квартире. Одновременно завершилась трехдневная международная конференция «Достоевский и мировая культура»: ученые из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и других государств подготовили свыше 60 научных докладов.