В Петербурге памятными акциями отметили 205-летие Федора Достоевского

У места захоронения классика в Александро-Невской лавре после заупокойной литии возложили цветы к монументу в Некрополе мастеров искусств. Панихиду по писателю также провели во Владимирском соборе, прихожанином которого он являлся при жизни.

В музее автора для гостей устроили день открытых дверей с бесплатными экскурсиями по его квартире. Одновременно завершилась трехдневная международная конференция «Достоевский и мировая культура»: ученые из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и других государств подготовили свыше 60 научных докладов.