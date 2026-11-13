В Петербурге отметили большое количество необычных музеев и выставочных пространств

В Санкт-Петербурге проходит фестиваль, посвященный необычным музеям города — от коллекций сновидений до олдскульных игр. Об этом «Деловому Петербургу» сообщили в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

«Нашей первоочередной задачей было выстроить интересный рассказ — и про нашего героя, и про эпоху, в которой он жил, и про литературу и поэзию. А для этого важны далеко не только предметы. На самом деле даже вид из окна может стать экспонатом, если правильно про него рассказать», — отметила арт-директор музея Анна Маленкова.

По ее словам, экспозицию можно построить не только вокруг предметов, но и вокруг пространства и связанных с ним историй, передает пресс-служба.