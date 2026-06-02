В Петербурге открылась выставка в честь 100-летия академика Игоря Горынина

На Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге начала работу выставка под открытым небом. Она посвящена 100-летию выдающегося металлурга и инженера Игоря Горынина. Благодаря его разработкам удалось создать уникальные материалы, которые сегодня активно используются в строительстве всего современного российского флота и морских установок для газо- и нефтедобычи, отметили представители Курчатовского института, сообщил сайт Piter.TV .

Игорь Васильевич Горынин связал свою профессиональную жизнь с вузом, начав работу в бывшем «Прометее» в качестве молодого инженера в 1949 году. Его открытия оказали значительное влияние на стратегически важные для страны направления, такие как национальная безопасность, атомная энергетика и освоение Арктики.

В честь юбилея ученого также будут проведены научные конференции, образовательные проекты и встречи с молодыми специалистами. К празднованию присоединятся ведущие вузы, научные центры и промышленные предприятия.