В Петербурге открылась выставка современной скульптуры «Архитектура мифа»

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI века открылась выставка «Архитектура мифа», которая будет работать до конца сентября. На экспозиции представлены работы четырех скульпторов: Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова, сообщил Piter.TV .

Проект посвящен современной скульптуре конца XX — начала XXI века. Название выставки отражает три стихии, которыми виртуозно владеют авторы: конструктивизм металла, телесность камня и экспрессию цвета. Экспозиция построена на контрастах, подчеркивающих уникальность каждого художника. Работы находятся в непосредственной близости друг к другу, но существуют в собственном пространстве.

Художники принадлежат к трем поколениям, рожденным в СССР. Их творчество сформировалось на основе классических традиций, но каждый вносит в пластику новаторские решения. Проект исследует, как вечные мифологические сюжеты и классические формы трансформируются под воздействием современного взгляда на материал.

Зрители могут увидеть, как рождается современная скульптура — на стыке традиции и эксперимента, металла и камня, формы и смысла.