В Петербурге начали подготовку к реставрации памятника Пушкину на площади Искусств

Осенью начнется реставрация памятника Александру Пушкину на площади Искусств. Скульптуру Михаила Аникушина и архитектуру Василия Петрова ожидает комплексное восстановление, сообщила «Петербургскому дневнику» заместитель директора по капитальному ремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова.

Сейчас музей занимается обследованием объекта и подготовкой проектной документации для реставрационных работ.

«После технического обследования памятника будет определен план работ. Однако уже можно сказать, что работы будут производиться как на скульптуре, так и на постаменте», — поделилась Иванова.

Также специалисты проведут обследование и подготовят документацию для реставрации еще двух объектов.

Первый из них — Цусимский обелиск в Никольском саду, посвященный морякам эскадренного броненосца «Император Александр III», погибшим в Цусимском сражении 1905 года. Мемориал установили в 1908 году. Реставраторы займутся очисткой скульптуры от загрязнений, восстановлением сколов и трещин, шлифовкой поверхности гранита и уплотнением патины на венках.

Второй объект — бронзовый бюст Н. К. Крупской, установленный в 1960 году перед фасадом ДК ее имени. Создателями памятника являются архитектор Логин Шретер и скульптор Любовь Холина. Реставраторы очистят бюст от загрязнений, укрепят патину и произведут восковку поверхности.

Все работы на этих объектах должны быть завершены до конца 2025 года.