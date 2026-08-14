В парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет фестиваль песчаных скульптур

С 22 августа по 13 сентября в Санкт-Петербурге состоится третий фестиваль «Город песчаных скульптур». Мероприятие организует комитет по развитию туризма Северной столицы, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Тема фестиваля — национальный маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба». Он объединяет историческое наследие и современную архитектуру города на Неве. Основные точки маршрута воплотят в одиннадцати композициях, включая Домик Петра I, Русский музей и Петропавловскую крепость.

Над композициями работают лучшие мастера страны из Архангельска, Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Каргополя и Москвы. Это участники международных конкурсов, чемпионы Европы и мира. Для изготовления скульптур в парк 300-летия Санкт-Петербурга привезли тысячу кубометров песка из карьера «Плоское».

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что событийный туризм — одно из важнейших направлений развития туристской индустрии Петербурга. По его словам, посещение мероприятий все чаще становится основной целью поездки. А семейный формат мероприятий, таких как «Город песчаных скульптур», привлекает туристов с детьми, доля которых составляет более 50%.