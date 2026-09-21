В Орловском краеведческом музее начала работу выставка «С места событий»

В Орловском краеведческом музее 15 сентября открылась фотовыставка «С места событий». На ней представлены работы пяти известных фотокорреспондентов, которые много лет работают в условиях сжатых сроков и постоянно меняющейся информационной повестки. Среди авторов — Алексей Белкин из NEWS.ru .

Фотограф Белкин, состоящий в Союзе фотохудожников Москвы и имеющий персональную выставку в казанской галерее «БИЗОН», более 15 лет работает в профессии. В октябре 2025 года он представил проект «Парни из стали» в технопарке «Сколково». На XXV всероссийском конкурсе репортажной фотографии имени Александра Ефремова в номинации «Война в объективе» Белкин занял третье место.

Также на выставке представлены работы Антона Великжанина (ИД «Коммерсантъ»), ранее трудившегося на канале «Москва 24», Евгения Биятова (спецкор МИА «Россия сегодня» с 2014 года), Павла Волкова («Золотое перо России») от МИЦ «Известия» и Эдуарда Корниенко, лауреата международных конкурсов.