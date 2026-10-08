В Нижнем Новгороде возродили конкурс чтецов имени Яхонтова

В Нижнем Новгороде 17 и 18 октября пройдут полуфинал и финал Международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова. Состязание возродили спустя четверть века, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Мероприятие приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России. Как рассказал председатель жюри и глава СТД Владимир Машков, проект призван напомнить о важности живого слова и возродить основы профессии.

Художественный руководитель конкурса Сергей Безруков отметил, что поступило свыше 640 заявок от студентов актерских и режиссерских направлений. Во второй тур прошли 20 человек, а в финале выступят шесть участников.

Полуфинал примет концертный Пакгауз, а финал состоится на сцене Нижегородского театра драмы имени Горького. Призовой фонд проекта составит 950 000 рублей.