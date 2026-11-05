В Нижнем Новгороде стартовали съемки сериала «Ополченец. Минин и Пожарский»

В День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде дали официальный старт съемкам исторического сериала «Ополченец. Минин и Пожарский» (12+). Как сообщает НИА «Нижний Новгород» , главные роли исполнят Кирилл Плетнев и Денис Шведов.

Место и дата запуска выбраны неслучайно: именно в Нижнем Новгороде в 1611 году было сформировано второе народное ополчение. Действие сериала разворачивается в 1611 году в период Смутного времени. В центре сюжета — нижегородский купец Кузьма Минин, который собирает средства для создания ополчения, и князь Дмитрий Пожарский.

Режиссер Михаил Погосов отметил, что история привлекла его масштабом личностей героев, которых он назвал «супергероями». По его словам, подобный проект сложно реализовать без серьезного производственного размаха.