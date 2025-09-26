В Нижнем Новгороде состоялось открытие уникального музея денежного обращения

В Нижегородском государственном университете имени Николая Ивановича Лобачевского 25 сентября состоялось торжественное открытие уникального музея денежного обращения. Музей организован в рамках просветительского проекта «О деньгах и людях», направленного на повышение финансовой грамотности среди молодежи, написало НИА «Нижний Новгород» .

Руководитель проекта Дмитрий Жарский в своем вступительном слове подчеркнул, что идея создания музея возникла после наблюдения за поведением молодого поколения, предпочитающего безналичные формы оплаты и пренебрегающего наличными деньгами. Он отметил, что деньги выполняют важнейшую функцию в экономике, подобную кровеносной системе человеческого организма, и их история заслуживает изучения.

Экспозиция создана на основе коллекции Дмитрия Жарского, дополненной оригинальными экспозициями и интерактивными объектами. Команда организаторов решила расширить экспозицию за пределы традиционной нумизматики, сделав упор на популяризацию истории денежных знаков и способы эффективного финансового планирования.