В нижегородском ЗакСе сообщили о планах по установке памятника Лобачевскому

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил о планах установить памятник выдающемуся российскому математику Николаю Лобачевскому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского отметил 110-летие. Имя великого ученого-математика стало частью названия университета с 1956 года.

Евгений Люлин поздравил учебное заведение с юбилеем и отметил, что в Казани уже есть памятник Лобачевскому, а в Нижнем Новгороде — пока нет.