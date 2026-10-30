В Нижегородской филармонии пройдет 33-й фестиваль «Новые имена»

В Нижегородской филармонии с 31 октября по 1 ноября пройдет 33-й фестиваль «Новые имена». Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство культуры.

В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок — 102. Жюри отобрало 42 участника в возрасте от восьми до 16 лет: 39 музыкантов и трех художников из 24 образовательных учреждений Нижегородской области.

В Кремлевском концертном зале финалисты выступят сольно и в сопровождении Академического симфонического оркестра. В программу также войдут мастер-классы столичных педагогов и выставка картин.

По итогам двух дней победителям вручат стипендии благотворительного фонда «Новые имена», губернатора региона, главы Нижнего Новгорода и отделения организации «Деловая Россия».