В Мытищах прошел отборочный этап премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

В Мытищах состоялся региональный отборочный этап Международной конкурс-премии «КАРДО» — масштабного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». На мероприятии определили лучших представителей уличной культуры и спорта.

Свое мастерство на соревнованиях показали молодые люди со всех уголков Подмосковья. Выступления проходили в пяти дисциплинах: экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут.

Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что победители поедут представлять регион в гранд-финале во Владивостоке, который пройдет с 16 по 20 сентября.

«Московская область уже в третий раз проводит региональный этап», — добавила она.

В текущем сезоне организаторы снизили минимальный возраст участников: теперь соревноваться могут спортсмены и танцоры с 14 лет. Благодаря нововведению к конкурсу подключилось еще больше юных и талантливых представителей уличных сообществ.

Международная конкурс-премия «КАРДО» проходит в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива реализуется для поиска, поддержки и развития талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также для создания реальных социальных и профессиональных возможностей для них.