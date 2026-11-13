В Музее-усадьбе Державина в Петербурге открылась выставка о лицейских годах Пушкина

В Музее-усадьбе Державина в Петербурге открылась выставка «И вижу вновь семью друзей» (14+) о лицейских годах Александра Пушкина. Об этом gazeta.spb.ru сообщили организаторы выставки.

Посетители увидят портреты юного Пушкина и его лицейских товарищей — Ивана Пущина, Антона Дельвига и Вильгельма Кюхельбекера. Работы выполнены в разных техниках: от живописи и батика до лоскутного шитья и бумагопластики.

В экспозицию также вошли пейзажи Царского Села, сцены лицейских будней и иллюстрации к пушкинским сказкам и поэмам.

По данным организаторов, свои работы представили как опытные мастера, так и юные авторы из девяти культурно-досуговых учреждений Петербурга. Помимо живописи и графики, они освоили аппликацию, роспись и валяние из войлока.