В Музее истории Кронштадта пройдут выставки личных вещей экипажа ледокола «Красин»

Музей истории Кронштадта представит подлинные судовые документы, фотографии и личные вещи членов экипажа ледокола «Красин» разных лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Ледокол «Красин» спустили на воду в 1917 году, и он участвовал в ключевых событиях XX века. Всемирную славу судну принесла операция по спасению итальянской экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году, добавил «МК в Питере».

Экспонаты покажут в Кронштадте, так как именно здесь ледокол несколько раз ремонтировали. Работы проводили в конце 1921 — начале 1922 годов, весной 1934 года и в 1953–1960 годах в доке имени Митрофанова Кронштадтского морского завода. В 1991 году судно перевели в Кронштадт, чтобы спасти от продажи за границу, а в 2014 году «Красин» снова проходил доковый ремонт на Кронштадтском морском заводе.