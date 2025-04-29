В Москве в октябре состоится мюзикл «Любовь без памяти»

«Любовь без памяти» — это спектакль о любви и вере в мечту вопреки преградам, сюжет которого отсылает к творческому пути Басты.

Главный герой — молодой музыкант Александр, который приезжает из Ростова-на-Дону покорять Москву. В столице он знакомится с девушкой Катей, которая через месяц должна улететь в Париж на учебу. Между ними вспыхивает чувство, которое им предстоит пронести через тяжелые испытания.

«Любая хорошая история — всегда о любви. В нашем случае о молодой любви, возможно, первой. Той, которая была в жизни каждого, той, о которой некоторые зрители вспоминают и у них щемит сердце. А у кого-то, наоборот, такая любовь впереди. Ради нее совершаются подвиги и меняются жизни», — рассказал режиссер-постановщик мюзикла Алексей Франдетти.

Музыкант Василий Вакуленко (Баста) не скрывает, что главный герой во многом списан с него, но считает, что его история благодаря песням превратилась в общую.

«В мюзикле мы рассказали о пути человека, который идет к своей мечте. Мне кажется, многие узнают в нем себя», — заявил он.

Создатели мюзикла собрали звездную творческую группу. Либретто написал Антон Аносов, танцы поставила хореограф Ирина Кашуба, а продюсируют проект Евгений Финкельштейн, Николай Дуксин и Надежда Соловьева. При этом авторы объявили открытый кастинг по всей России.