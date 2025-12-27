В Москве стартуют показы театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

В Москве стартуют показы яркого театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина» — единственного в Москве шоу, где цирковое искусство мирового уровня встречается с классикой.

Спектакль переносит зрителей в Лукоморье, где авторская музыка и знакомые мотивы сказок Александра Сергеевича Пушкина создают поразительную реальность, стирая границы между поэзией и полётом.

Почему это идеальный семейный праздник — 4 причины для мам:

Детей ждёт не обычный цирк, а искусство, построенное исключительно на мастерстве артистов.

В цирке не будет животных, только человеческие грация, пластика и фантазия, создающие подлинные чудеса.

Оригинальная музыка и авторские номера превращают представление в поэтическое путешествие, которое пробуждает фантазию зрителей.

Праздник начинается ещё до входа в зал: иммерсивные активности, встреча с Дедом Морозом и сказочными персонажами и атмосферные фотозоны.

На сцене 60 артистов мирового уровня, которые представят 20 завораживающих номеров, не имеющих аналогов в мире.

Когда: с 25 декабря по 11 января

Где: Зал «Дружба» в Лужниках

